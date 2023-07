VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Asgreen in fuga beffa il gruppo, Trentin chiude ottavo

Fa festa Kasper Asgreen nella diciottesima frazione del Tour de France 2023. Dopo essere andato in fuga a inizio giornata insieme a Victor Campenaerts e Jonas Abrahamsen (a questi si è poi aggiunto Pascal Eenkhorn), il danese della Soudal – Quick Step è resistito nel finale al rientro del gruppo e grazie a una grande volata ha battuto i suoi compagni di fuga sul traguardo di Bourg-en-Bresse, andando dunque a prendersi il primo successo in carriera alla Grande Boucle. Nessun grattacapo per Jonas Vingegaard in chiave classifica generale: il danese della Jumbo – Visma è arrivato con il gruppo principale e ora è dunque ancora saldamente in maglia gialla.

Bastano pochi minuti e parte già la fuga di giornata: a formarla ci sono Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team). Questi tre collaborano, ma il gruppo non vuole concedere troppo spazio e il vantaggio del terzetto al comando rimane dunque sempre intorno al minuto o poco più.

A circa 80 km dal traguardo evade dal gruppo l’olandese Pascal Eenkhorn (Lotto Dstny), che poi, dopo aver guadagnato qualche centinaio di metri, riesce, grazie anche all’aiuto del compagno Campenaerts (che nel frattempo si era fermato per aspettare il socio), a rientrare sulla testa della corsa.

Si forma dunque un quartetto al comando e da questo momento inizia la battaglia con il gruppo maglia gialla. Il plotone principale recupera via via sempre più secondi e a pochi chilometri dall’arrivo sembra quasi ovvio il ricongiungimento prima della volata. L’apparenza però non si trasforma in realtà, perché i quattro al comando tengono un’andatura altissima e riescono ad assicurarsi la possibilità di giocarsi la vittoria in uno sprint ristretto: il primo ad accelerare è, a circa 250 dal traguardo, Kasper Asgreen, che poi resiste in prima posizione fino all’arrivo, dove giunge con le braccia alzate e un grande sorriso.

Subito dietro Eenkhorn si prende il secondo posto, mentre Abrahamsen conquista la terza posizione. Dopo neanche un secondo arriva invece il gruppo guidato da Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Da segnalare due importanti piazzamenti in casa Italia: Matteo Trentin (UAE Team Emirates) chiude in ottava piazza, mentre Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic) termina la prova odierna in decima posizione.

HIGHLIGHTS 18MA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Foto: LaPresse