Perché Ciccone deve temere più Gall di Vingegaard nella rincorsa alla maglia a pois al Tour de France

Il Tour de France 2023 volge ormai al termine e quasi tutti i verdetti sono ormai stati espressi dalla strada. Jonas Vingegaard è ad un passo dal bis nella classifica generale, Jasper Philipsen ha chiuso da tempo il discorso per la Maglia Verde e Tadej Pogacar, nonostante le difficoltà, difficilmente avrà rivali per la Maglia Bianca (Rodriguez è lontano 4’26”). L’unica battaglia ancora aperta è anche l’unica che riguarda un corridore italiano: Giulio Ciccone è in testa alla classifica dei GPM ma gli avversari non sono lontani.

L’abruzzese al momento veste la Maglia a Pois con un totale di 88 punti, frutto di azioni mirate soprattutto in queste ultime giornate di grande salita. I corridori che matematicamente potrebbero ancora sperare di raggiungere Ciccone e puntare alla classifica sono 4, ma se Powless e Pogacar sono decisamente troppo lontani, Felix Gall e Jonas Vingegaard potrebbero ancora mettere paura all’italiano.

Per la forma mostrata sin qui, Vingegaard ha sostanzialmente potenzialità illimitate, ma con ogni probabilità nella sua testa c’è solo l’obiettivo di arrivare a Parigi senza correre alcun rischio. Al contrario Gall, dopo aver vinto una tappa ed aver consolidato una posizione nella top10 della generale (l’11°, Guillaume Martin, dista da lui 6’42”), potrebbe mettersi in mente di sfidare Ciccone.

I punti che separano i due in classifica sono 6, dunque ancora molto pochi considerando che in palio ce ne sono ben 41. Nella tappa di domani un GPM di 4a categoria ed uno di 3a metteranno in palio 3 punti, forse troppo poco per tentare la fuga e sprecare energia. La tappa decisiva sarà dunque quella di sabato, la penultima, con un percorso durissimo nei Vosgi.

Si parte con tre GPM di 2a categoria, che premieranno con 5 punti ognuno. L’inizio della frazione potrebbe essere dunque già decisivo: se Gall non dovesse andare in fuga, Ciccone potrebbe sentirsi sicuro del suo trionfo. Se invece i due si sfideranno nelle prime salite, quelle decisive potrebbero essere le ultime due di giornata, due GPM di 1a categoria, che metteranno in palio 10 punti ciascuno.

Insomma, il discorso è ancora molto aperto e forse le motivazioni potrebbero contare anche più delle gambe. Ciccone ha dalla sua questo bottino di 6 punti ed una squadra al suo servizio interamente, con la Maglia a Pois come unico obiettivo. Uno scenario sicuramente spettacolare sarebbe un arrivo a pari punti o con un solo punto di distacco prima dell’ultima tappa, in cui ci sarà un singolo GPM, con un punto in palio, che potrebbe decidere tutto.

