VIDEO Thomas Ceccon campione del mondo dei 50 farfalla: riviviamo la cavalcata dell’azzurro

La prima medaglia d’oro della spedizione azzurra ai Mondiali di nuoto in corsia è di Thomas Ceccon. Nel secondo pomeriggio di gare, arriva immediatamente una soddisfazione grandissima per il ventiduenne di Thiene, che si laurea campione iridato nei 50 farfalla.

Una gara corsa con il piglio dei grandi della disciplina, per Ceccon: sin dal tuffo in acqua ha impresso il suo ritmo, che nessuno degli avversari riusciva a mantenere. Alla fine Thomas ha chiuso in 22”68, avanti al portoghese Ribeiro in 22”88 e al francese Maxime Grousset, che arrivava con i favori del pronostico e solo terzo in 22”82.

Un’altra pagina di storia per il nuoto italiano, che non aveva mai ottenuto una medaglia in questa disciplina. E Ceccon la ottiene cancellando il record italiano, di 22”79 fino a poche ore fa, e correndo mezz’ora prima le semifinali dei 100 dorso, ottenendo il miglior tempo con una facilità di bracciata impressionante.

LA VITTORIA DI THOMAS CECCON NEI 50 FARFALLA

Close podium in +00.14! Thomas CECCON

Diogo MATOS RIBEIRO

Maxime GROUSSET#AQUAFukuoka23 #Swimming pic.twitter.com/asAQjzFJnR — World Aquatics (@WorldAquatics) July 24, 2023

Foto: LaPresse