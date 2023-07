VIDEO il sorpasso di Verstappen su Russell sotto bandiera gialla. Corto circuito dei Comissari?

Le qualificazioni del GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, sono state contrassegnate da un episodio poco comprensibile, un piccolo corto circuito che ha coinvolto, nello specifico, George Russell e Max Verstappen.

Il tutto è successo durante la Q2 quando il Campione del Mondo in carica ha superato il pilota della Mercedes teoricamente in regime di bandiera gialla. Diciamo “teoricamente” perché, secondo quanto ricostruito da Matteo Bobbi di Sky Sport, sembra che in realtà ci sia stata una grande incomprensione da parte dei Commissari di gara.

L’analista ha infatti fatto emergere come i pannelli adibiti proprio per segnalare l’eventuale presenza di bandiera gialla in quel tratto di circuito fossero “ad intermittenza”: in uscita di curva 3 il pannello era infatti acceso, poi dopo curva 4 spento, poi di nuovo acceso e lampeggiante. Il “Giallo” – parola particolarmente calzante – sta anche nei segnali luminosi del volante dei piloti, alcuni in funzione, altri no.

Rivediamo quindi la ricostruzione di Matteo Bobbi

IL SORPASSO DI VERSTAPPEN SU RUSSELL: LA RICOSTRUZIONE DI BOBBI





Foto: LaPresse