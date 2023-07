F1, Charles Leclerc: “Ho perso tutto nell’ultimo settore. Sorpreso dalla McLaren”

Un quarto posto per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Il pilota della Ferrari avrebbe sperato di ottenere un riscontro migliore nel time-attack, che ha visto il solito Max Verstappen (Red Bull) davanti a tutti con il crono di 1:26.720 a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris (1:26.961) e dell’australiano Oscar Piastri (1:27.092). In quinta posizione l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz.

“Mi sono giocato tutto nell’ultimo settore, peccato. In queste condizioni era un po’ difficile perché andare un po’ oltre il limite aveva delle ripercussioni negative“, ha raccontato Charles, in riferimento a qualifiche che hanno visto anche la presenza della pioggia, a rendere il tutto più difficile per i racing drivers.

Leclerc ha poi sottolineato altri spunti interessanti: “Sono confortato dal fatto che quando si è girato su asfalto umido il mio feeling con la monoposto sia stato migliore rispetto al fine-settimana in Austria. Purtroppo, nella Q3, a volte va molto bene, a volte meno ed è stato questo il caso“.

Il ferrarista ha aggiunto in conclusione: “Sono stato molto sorpreso dalla McLaren, non pensavamo fossero così veloci. Vedremo in gara. Sappiamo che le Mercedes sono molto veloci, mentre vedremo se Norris e Piastri si confermeranno domani. Non so cosa farò nel GP, visto che non ho girato nella FP2 per un problema tecnico. Sarà un bel punto di domanda il problema del degrado delle gomme“.

Foto: LaPresse