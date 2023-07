Vela, Test Event Olimpico: Renna scende in seconda posizione nell’iQFoil, Benini Floriani quarta nell’ILCA 6

Si è conclusa poco fa a Marsiglia la quinta giornata del test event olimpico, competizione che si svolge nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Quest’oggi si sono disputate altre regate di tutte le classi olimpiche, ad eccezione del 49er e dei Nacra 17: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Nell’iQFoil maschile Nicolò Renna passa dalla prima alla seconda posizione (19). L’azzurro si trova ora a -6 dal francese Goyard, primo con 13, e a +7 dall’australiano Morris, terzo con 26. Nell’iQFoil femminile, invece, Giorgia Speciale rimane in quinta piazza (34) grazie allo score odierno di 3-3-14-10. In seguito a nove prove al comando c’è la britannica Emma Wilson (15) davanti all’israeliana Sharon Kantor (23), seconda, e alla neozelandese Ten Have (28), terzo.

Nell’ILCA 6 Chiara Benini Floriani scende dalla terza alla quarta posizione (4 punti) a causa dello score odierno di 10-8. Dopo otto regate, comanda la classifica l’olandese Bouwmeester con 30 punti netti. Seconda la danese Rindom con 36 e terza la svizzera Jayet con 44. Nell’ILCA 7, invece, Lorenzo Brando Chiavarini ottiene uno score di 23-23 e scende in undicesima posizione. La top ten per lui dista ora 7 punti a due giornate dalla fine della fase preliminare.

Nel Kite maschile Lorenzo Boschetti termina le qualificazioni al quarto posto e passa in semifinale, dove partirà con due successi. L’obiettivo dell’azzurro sarà quello di conquistare l’ultimo atto di questo evento in cui ci sono già il francese Mazella e il britannico Bainbridge. Anche nel Kite femminile l’Italia strappa il pass per la semifinale: a riuscirci è Sofia Tomasoni grazie al suo decimo posto. Domani l’azzurra partirà dunque con zero vittorie: per lei andare in finale sarà difficile, ma vietato non provarci.

Nel 470 misto Giacomo Ferrari/Bianca Caruso ottengono un primo e un quarto posto e chiudono la fase di qualificazione in quarta posizione (53). Prima della Medal Race in testa ci sono i francesi Lecointre/Mion (30), seguiti dagli spagnoli Xammar Hernandez/Brugman Cabot (41), secondi, e i tedeschi Winkel/Winkel (52), terza.

Nel 49erFX Germani/Bertuzzi perdono altre due posizioni e sono dunque ora sedicesimi con 96 punti netti (al primo posto ci sono gli olandesi Van Aanholt/Duetz a quota 28). Quando mancano ancora tre regate prima della Medal Race, gli azzurri si trovano a -13,5 punti dal decimo posto occupato momentaneamente dagli spagnoli Echegoyen Dominguez/Barcelo Martin.

Foto: Pagina FB FIV