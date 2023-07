Calcio, l’Italia vola in Finale agli Europei Under 19: gli azzurri piegano la Spagna 3-2, partita pirotecnica

L’Italia Under 19 supera 3-2 la Spagna nella semifinale degli Europei di categoria e si giocherà il successo nella rassegna continentale domenica 16 luglio alle ore 21.00 nella finale contro il Portogallo. Gli azzurrini partono subito forte, ma il mancino di Vignato viene deviato fuori, poi Iribarne si esalta sull’incornata di Esposito. La gara è equilibrata, ma è la formazione del CT Alberto Bollini a creare le occasioni migliori.

L’estremo difensore della Spagna salva sulla linea in due tempi sul tentativo di Pisilli, poi, in chiusura di tempo, Faticanti trova solo l’esterno della rete. La ripresa si apre con un altro tentativo di Pisilli deviato in corner, ma anche con il vantaggio italiano grazie ad un’azione individuale di Vignato. La Spagna prova a reagire, ma Mastrantonio salva su Barberà che però poco dopo insacca all’incrocio per l’1-1.

Gli azzurrini non si scoraggiano, ma la botta di Hasa, deviata dal portiere della Roja, sbatte sulla traversa e rimbalza sulla linea prima di essere disinnescata del tutto. Al 65′, ancora Hasa tocca per Pisilli che fa ballare la retroguardia spagnola e trova il pertugio per il 2-1.

La Spagna trova presto il pareggio a causa di un’autorete di Regonesi sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. L’Italia, però, non si perde d’animo e ha la forza per tornare avanti grazie al colpo di testa di Lipani su corner di Hasa. Ora, come detto, arriva di nuovo il Portogallo che nell’altra semifinale ha regolato con un rotondo 5-0 la Norvegia e che aveva già battuto 5-1 gli azzurrini nel girone.

