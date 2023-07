United Rugby Championship: Zebre Parma, le amichevoli estive

Si avvicina la nuova stagione ovale e le Zebre Parma hanno previsto quattro match amichevoli quest’estate per preparare al meglio sia l’United Rugby Championship sia la Challenge Cup. Tre test utili per iniziare a capire quali saranno gli obiettivi per la nuova stagione.

Il primo incontro è in programma sabato 26 agosto allo Stadio Walter Beltrametti di Piacenza contro gli Inglesi Ealing Trailfinders, vincitori per il secondo anno consecutivo della Championship Cup. Dopo aver affrontato i biancoverdi l’anno scorso al Trailfinders Sports Ground, Sisi e compagni si apprestano a ripetere il confronto con la formazione del campionato nazionale di seconda fascia. Si giocherà alle ore 20:30 nell’impianto casalingo dei Sitav Rugby Lyons, club del massimo campionato italiano affiliato alla “Zebre Famly”.

Venerdì 9 settembre le Zebre ricambieranno l’ospitalità ed accoglieranno i piacentini alla Cittadella del Rugby di Parma nella giornata inaugurale del Salone del Camper 2023. La sfida, in programma alle ore 17:30, sarà valevole per la “Camper Cup” e coronerà il grande evento organizzato nell’impianto sportivo di via San Leonardo in collaborazione con le Fiere di Parma, il comitato regionale della Federazione Italiana Rugby, Le Viole Amatori Parma, Rugby Colorno e Rugby Noceto.

Gli altri due test estivi vedranno il XV del Nord Ovest competere con l’Oyonnax, formazione francese neo-promossa nel massimo campionato nazionale TOP14 e avversaria diretta nel Girone A dell’EPCR Challenge Cup, e i Glasgow Warriors, rivali nel girone italo-scozzese dello United Rugby Championship. L’incontro con i transalpini è in programma sabato 23 settembre alle ore 15:00 allo Stade Charles-Mathon; quello con gli scozzesi sabato 30 settembre alle ore 19:00 italiane allo Scotstoun Stadium.

Foto: Alessio Tarpini – LPS