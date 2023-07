United Rugby Championship: Benetton Treviso, Troncon e Duvenage nello staff tecnico

Due mediani di mischia per la Benetton Treviso. Ma non in campo, o almeno non solo, ma nello staff tecnico. La società biancoverde, infatti, ha annunciato che per la prossima stagione Marco Bortolami potrà affidarsi all’esperienza di Alessandro Troncon e Dewaldt Duvenage per provare a conquistare i playoff dell’United Rugby Championship.

Alessandro Troncon, ex capitano azzurro, la prossima stagione sarà l’allenatore dei trequarti con delega all’attacco dei biancoverdi. Nel curriculum da tecnico, Troncon vanta l’esperienza da capo allenatore dell’Italia under 20, dell’Italia Emergenti, oltre ad aver curato l’attacco delle Zebre Parma. Il nuovo skills coach dei veneti sarà Dewaldt Duvenage, con il capitano dei biancoverdi, approdato a Treviso nel 2018, che lo scorso mese ha firmato un contratto da giocatore-allenatore che lo vedrà ricoprire il ruolo di assistente con il compito di affinare le abilità tecniche dei Leoni.

“Sono molto contento che Alessandro Troncon prenda la responsabilità dell’attacco. Credo che sia la persona giusta per apportare le modifiche che intendiamo attuare per fare evolvere il nostro sistema d’attacco. Ogni anno cerchiamo di portare delle novità, implementando quello che deve funzionare meglio e questa è una grande opportunità” ha dichiarato Marco Bortolami.

“Dewaldt assumerà progressivamente la responsabilità per quanto riguarda la tecnica individuale, sarà un anno di transizione per lui. Porterà sul campo quello che può ancora dare ma inizierà a contribuire anche da un punto di vista tecnico per avere un passaggio graduale quando il suo ruolo cambierà definitivamente. Penso che sia una notizia molto importante perché Duvenage è stato un punto di riferimento negli ultimi anni e continuerà ad esserlo nel futuro. Questo è la prova concreta di come il club premi le persone che portano del valore aggiunto con ciò che fanno” ha concluso l’allenatore biancoverde.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS