‘Uccio’ Salucci: “Spero di confermare Bezzecchi prima di Misano. Moto ufficiale? Dipende da Ducati. E per il 2025…”

Il Mooney VR46 Racing Team, ovvero la struttura che fa riferimento a Valentino Rossi, sta vivendo un 2023 esaltante. Soprattutto per merito di Marco Bezzecchi, vincitore di due gare e attualmente da considerarsi un legittimo pretendente al titolo. Anche Luca Marini si sta però comportando egregiamente, essendo sesto in campionato. La squadra è diretta da Alessio Salucci, per tutti ‘Uccio’. Nei giorni scorsi è stato raggiunto dalla testata tedesca speedweek.com, alla quale ha rilasciato un’intervista dagli interessanti contenuti, compreso il tema che più di tutti tiene banco, la sorte del pilota di punta, che potrebbe spostarsi altrove (Pramac?) .

“Il futuro di Bezzecchi sarà chiarito entro il weekend di Misano (8-10 settembre, ndr). Abbiamo un’opzione per confermarlo. Penso che se tutto dovesse andare come ci auguriamo, lui vorrà restare con noi e non ci saranno sorprese. Nel qual caso, potremmo fare l’annuncio ufficiale del suo rinnovo anche prima. Riguardo Luca Marini, la mia intenzione è di confermarlo. Però dobbiamo discutere i dettagli con la VR46 Academy, il suo management e lui stesso. Comunque, tutto indica che si possa proseguire assieme”.

“Se l’eventualità di perdere Bezzecchi mi preoccupa? Dico sempre che il nostro obiettivo è di vedere i nostri piloti promossi in un Factory Team, perché significherebbe aver fatto un ottimo lavoro. Quindi, se dovessimo perderlo perché si trasferisce in un Factory Team, sarei contento per lui. Il nostro rapporto non è solo lavorativo, siamo anche amici. Mi sento un po’ un fratello maggiore, lo conosco da quando aveva 15 anni”.

Il fattore determinante riguardo la permanenza di Bezzecchi nel Team Mooney VR46 è rappresentata dalla possibilità di avere a disposizione una Ducati ufficiale nel 2024. Come sta evolvendo questa dinamica? “Questa decisione dipende più da Borgo Panigale che da noi. Per quanto ci riguarda, l’ideale sarebbe avere il massimo supporto per entrambi i piloti. Chiaramente loro in questo momento sono più interessati a Marco. Vedremo quali saranno le loro scelte”.

Alla luce degli stretti legami fra Valentino Rossi e Yamaha, come risponde alle voci secondo le quali il Team Mooney VR46 sia destinato a cambiare moto, abbandonando Ducati per diventare la struttura satellite della Casa di Iwata? “Il nostro contratto con Ducati scade alla fine del 2024. L’ho detto sin da quando è stato firmato, anche se nessuno ci credeva. L’anno prossimo, di sicuro, non si cambia. Dopodiché, per il 2025, ci guarderemo attorno e sceglieremo la moto che più si addice al nostro progetto”.

