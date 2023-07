Daniel Ricciardo torna in F1! Correrà con la AlphaTauri, De Vries sostituito

Avvicendamento al volante di una AlphaTauri per il resto del Mondiale F1. La scuderia ha infatti licenziato Nyck de Vries e lo ha sostituito con Daniel Ricciardo, che scenderà in pista da titolare già in occasione del GP d’Ungheria, in programma tra una decina di giorni sul circuito di Budapest. L’australiano ha espresso la propria soddisfazione: “Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull”.

Franz Tost, team principal della Scuderia AlphaTauri, ha dichiarato: “Sono molto lieto di accogliere nuovamente Daniel in squadra”. Daniel Ricciardo tornerà così nel campionato della massima categoria automobilistica, dopo soltanto otto mesi di stop. Il 34enne aveva infatti disputato la sua ultima gara al termine della passata annata agonistica, quando fu nono negli Emirati Arabi Uniti al volante della McLaren.

L’australiano, che in carriera ha vinto otto Gran Premi, aveva guidato la Toro Rosso (antenata della AlphaTauri) dal 2011 al 2013 e poi era passato alla Red Bull, dove è rimasto dal 2014 al 2019. A seguire un paio di stagioni alla Renault e poi il biennio in McLaren, durante il quale riuscì anche a vincere il GP d’Italia nel 2021 (sua ultima affermazione in carriera). L’oceanico sarà il nuovo compagno di squadra di Yuki Tsunoda, che ha in stagione ha conquistato due punti contro gli zero dell’appiedato de Vries (la AlphaTauri occupa l’ultimo posto nella classifica costruttori).

