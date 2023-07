Tuffi, Mondiali 2023: Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli accedono in semifinale dalla piattaforma

Arrivano belle notizie per l’Italia dalla piscina dei tuffi ai Mondiali di Fukuoka. Una mattinata che si è aperta con la qualificazione alla semifinale dell’individuale femminile dalla piattaforma 10 metri di Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli, che hanno concluso l’eliminatoria rispettivamente in quarta e quindicesima posizione.

Dominio assoluto della cinese Quan Hongchan, che ha chiuso con un punteggio complessivo di 435.60. Una prestazione fenomenale da parte dell’asiatica, che ha preceduto la connazionale Chen Yuxi di addirittura 42 punti (393.00). In terza posizione ha concluso la britannica Andrea Spendolini Sirieix (353.90), che si candida ad essere la prima delle altre dopo le cinesi.

Eliminatoria davvero eccellente per Sarah Jodoin Di Maria. L’italo-canadese si piazza al quarto posto con un ottimo punteggio di 326.65. Una prestazione veramente di altissimo livello per l’azzurra, che ha iniziato con i 67.20 del doppio e mezzo indietro con un avvitamento. Punti replicati anche con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. In mezzo i 63 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato (si può ottenere di più in semifinale). A concludere i 65.25 con il doppio e mezzo indietro carpiato e poi i 64.00 con il doppio indietro con un avvitamento dalla verticale (anche qui si può fare meglio).

Molto brava Maia Biginelli, che riesce ad accedere anche lei alla semifinale, concludendo in quindicesima posizione con un punteggio complessivo di 289.75. Dopo un buon avvio con il triplo e mezzo avanti carpiato e il doppio e mezzo rovesciato raggruppato, la romana ha commesso un errore con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (solo 48 punti). L’azzurra, però, si è riscattata subito con un ottimo doppio e mezzo indietro carpiato (65.25). Una semifinale poi timbrata con un buon doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (59.20).

Le fatiche per le due azzurre non sono assolutamente terminate, visto che alle 7.30 si terrà la semifinale. Chiudere tra le migliori dodici vale l’accesso alla finale e soprattutto la conquista del pass olimpico. Questo è chiaramente l’obiettivo di Sarah Jodoin Di Maria, mentre Maia Biginelli proverà a stupire ancora, regalandosi un sogno.

FOTO: LaPresse