Tuffi, Mondiali 2023: la Cina trionfa nel Team Event, l’Italia conclude settima

Cina dove essere e Cina è stata. Il Team Event dei Mondiali di tuffi a Fukuoka non regala sorprese, con la squadra cinese che si prende la medaglia d’oro davanti al Messico (argento) e alla Germania (bronzo). L’Italia ha concluso in settima posizione al termine di una prova che non ha mai visto gli azzurri vicini alle posizioni di vertice.

Il quartetto composto da Chiara Pellacani, Lorenzo Marsaglia, Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu ha concluso con il punteggio complessivo di 365.85. Un po’ troppe le sbavature degli azzurri, come nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato di Marsaglia (57.75). Il miglior tuffo è stato senza alcun dubbio il doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale di Jodoin Di Maria (67.20).

La Cina ha dominato il Team Event concludendo con il punteggio complessivo di 489.65, distanziando di 34 punti un ottimo Messico (455.35), che si è messo al collo la medaglia d’argento. Da segnalare tra i messicani un incredibile quadruplo e mezzo avanti carpiato (4.1) da 92.25 punti di Randal Willars Diaz.

Il bronzo è andato come detto alla Germania con 432.15, che ha preceduto l’Australia (426.15) e gli Stati Uniti (421.40). Un buon sesto posto da parte della Spagna (400.00).

