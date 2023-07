Tuffi, Mondiali 2023: Bertocchi/Pellacani accedono alla finale del sincro 3 m femminile con il 6° punteggio. Prime le cinesi Chang/Chen

Dominio di Yani Chang/Yiwen Chen nei preliminari del sincro 3 metri femminile ai Mondiali 2023 di tuffi. A Fukuoka, in Giappone, le due cinesi hanno regalato spettacolo e hanno chiuso al primo posto con più di 20 punti di vantaggio su tutte le altre coppie. Seste le italiane Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che si sono dunque qualificate per la finale in programma oggi alle 8:30.

51.60, 52.80, 69.30, 78.12 e 75.60: sono questi i punteggi con cui Chang e Chen sono arrivate fino ai 327.42 punti finali. Dietro alle cinesi si sono posizionate le statunitensi Sarah Bacon e Kassidy Cook con 307.29 punti, mentre si sono aggiudicate il terzo posto con 294.72 le britanniche Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper.

Quarto posto per le messicane Paola Pineda Vazquez e Arantxa Chavez Munoz con 282.30, quinto per le malesiane Yan Yee Ng e Nur Dhabitah Sabri con 278.43 e sesta per le italiane Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi con 277.41 (47.40, 44.40, 62.10, 62.31, 61.20). Le due azzurre hanno disputato un buon turno di qualifica, ma nella finale servirà sicuramente di più per terminare nelle prime tre posizioni e conquistare dunque il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Oltre alle sei coppie già citate, si sono poi qualificate per la finale delle 8:30 le canadesi Mia Vallee e Pamela Ware, settime nel preliminare con 275.73 punti, le australiane Britanny O’Brien e Georgia Sheehan, ottave con 275.40, le tedesche Jana Lisa Rother e Lena Hentschel, none con 261.60, le olandesi Inge Jansen e Celine van Duijn, decime con 259.80, le svedesi Elna Widerstrom ed Emila Nilsson Garip, undicesime con 257.82, e, infine, le coreane Hareum Park e Suji Kim, dodicesime con 255.84.

