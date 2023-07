Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023: Popovici in testa dopo due round, azzurri tra i primi quindici

Nonostante le avverse condizioni del meteo, i Mondiali dei tuffi dalle grandi altezze hanno portato a termine la loro prima giornata con i primi due round dell’individuale maschile. La pioggia a Fukuoka ha condizionato la gara, portando anche ad una sospensione della competizione per un lungo tempo. Finora è stato un dominio della Romania, con una straordinaria doppietta in testa alla classifica.

A comandare, infatti, la graduatoria è Constantin Popovici, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 232.20, precedendo il connazionale Catalin Petru-Preda (207.60). In terza posizione al momento c’è l’ucraino Oleksiy Prygorov (197.25). In lotta per le medaglie anche lo spagnolo Carlos Gimeno (193.20) e il francese Gary Hunt (189.70).

In gara per l’Italia ci sono Davide Baraldi e Andrea Barnabá, entrambi davvero molto giovani (il secondo è il più piccolo della competizione). Baraldi è quattordicesimo con 150.20, mentre appena dietro di lui si è classificato Barnabá con 145.55. Gli azzurri hanno sporcato l’entrata, ma possono comunque lottare per entrare in Top-10.

Appuntamento a giovedì con gli ultimi due round, che saranno decisivi per l’assegnazione delle medaglie. Domani invece si terrà l’ultimo round della prova femminile, con Elisa Cosetti che si trova al dodicesimo posto dopo i primi due tuffi.

