Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023: Elisa Cosetti è nona, oro a Rhiannan Iffland

Calato il sipario sulla gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze in questi Mondiali 2023 a Fukuoka. Dai 20 metri, le ragazze hanno completato la loro avventura con le ultime due rotazioni (tuffi liberi). In casa Italia, presente Elisa Cosetti, bronzo continentale a Roma l’anno scorso, e per l’azzurra una buona chiusura di questa rassegna iridata dopo le incertezze di ieri.

Nel doppio salto mortale indietro con due avvitamenti (coefficiente di difficoltà 3.4), Elisa ha ottenuto 76.50, forte di una media di voti del 7.5, mentre con il triplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento (barani) 74.80 (coefficiente di difficoltà 3.4). Per la nostra portacolori un totale di 258.50 e una nona piazza sicuramente prestigiosa.

Pronostici rispettati per quanto riguarda l’oro, visto che l’australiana Rhiannan Iffland, già sul tetto del mondo a Budapest nel 2017 e a Gwangju nel 2019, si è ripetuta in questa sede, totalizzando lo score di 357.40. Impressionante le rotazioni dell’aussie.

Da considerare l’ultimo tuffo, ovvero il triplo salto ritornato con mezzo avvitamento (barani), valso un punteggio di 106.40. Alle sue spalle si sono classificate le due canadesi Molly Carlson (322.80) e Jessica Macaulay (320.95), che hanno cercato di tenere il passo della scatenata australiana, ma non c’è stato nulla da fare.

