Nuoto, Margherita Panziera: “Affrontato questa gara per rimanere concentrata, punto alla Finale dei 200 dorso”

Non è andata nel migliore dei modi la gara dei 50 dorso donne per Margherita Panziera, nella quarta giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. La veneta non è riuscita ad andare oltre il 25° tempo dell’overall di 28.61, faticando fin da subito a trovare il ritmo giusto in una specialità che anche nei momenti di massimo splendore spesso è stata indigesta.

Non in forma Panziera, reduce da mesi in cui gli stop negli allenamenti non sono mancati e questo chiaramente va a condizionare soprattutto nelle gare che non sono quelle più adatte alle proprie caratteristiche. “Posso dire di essere andata né bene e né male, i 50 non sono mai stati la mia gara, anche quando ero al 100% della mia condizione“, ha ammesso Margherita ai microfoni della Rai.

“Ho affrontato questa prova essenzialmente per non perdere la concentrazione in vista dei 200 dorso. L’obiettivo è quello di entrare in Finale in quest’ultima prova, nella consapevolezza di non essere fisicamente al meglio, ma lo sapevo già prima di essere qui in Giappone“, ha concluso Panziera.

