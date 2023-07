Nuoto, Mondiali 2023: Alessandro Miressi senza brillare approda in semifinale nei 100 sl. Il miglior Frigo non basta

Calato il sipario sulle batterie dei 100 stile libero uomini di questa quarta giornata dei Mondiali 2023 di nuoto a Fukuoka (Giappone). Presenti nella gara regina Alessandro Miressi e Manuel Frigo e, come era prevedibile, solo il piemontese ha superato il taglio di questo primo turno.

Mirex, infatti, ha ottenuto il nono tempo di ingresso al penultimo atto, nel computo complessivo, di 48.14. Oggettivamente, non una prova entusiasmante per lui. Dopo una prima vasca abbastanza controllata e nuotata bene (23.12), nella seconda ha un po’ strappato e la sua progressione non è arrivata come si attendeva.

Si spera di rivedere il Miressi della prima giornata di staffetta, capace di nuotare un crono da 47.54, migliore ad esempio del 47.59 del britannico Matthew Richards, che si è confermato in una condizione di forma notevole. Il nuotatore del Regno Unito, oro nei 200 sl, ha stampato il miglior tempo davanti all’americano Jack Alexy (47.68) e all’australiano Kyle Chalmers (47.71), che sornione è sempre lì.

Hanno risposto presente anche il cinese Pan Zhanle (47.84) e il campione del mondo del 2022 David Popovici (47.90), anche se il rumeno non ha dato quell’impressione di dominare la scena, ricordando il quarto posto di ieri nei 200 sl. Niente da fare per Frigo, come detto, che ha comunque siglato il suo personale di 48.45, non sufficiente però per essere nella top-16, visto il suo 20° posto nella graduatoria complessiva.

