Tuffi, Elena Bertocchi e Chiara Pellacani: exploit di bronzo ai Mondiali! C’è il pass olimpico per Parigi 2024!

Baci e felicità. Alla Perfectural Pool di Fukuoka (Giappone), Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno centrato un obiettivo prestigioso: bronzo mondiale nel sincro dai tre metri e qualificazione olimpica per Parigi 2024. Prima medaglia iridata per le due ragazze in questa specialità e Italia che torna sul podio mondiale a 10 anni di distanza dall’ultima volta, quando a Barcellona furono Francesca Dallapè e Tania Cagnotto (argento).

Un risultato che paga dopo tante difficoltà, soprattutto per Bertocchi, reduce dall’operazione alla schiena e da quell’errore in questa rassegna iridata dal metro non semplice da assorbire. Un duo che si ritrova per pochissimo, visti gli impegni di Pellacani negli States, ma ogni volta che gareggiano è una sorpresa e questo bronzo ha tali caratteristiche.

Negli obbligatori le due italiane hanno ottenuto 93.00, sporcando un po’ il rovesciato carpiato (45.60). Nei liberi i seguenti punteggi: nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato 63.00, nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato 67.89 e nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato 62.10, per un totale di 285.99.

Una gara da batticuore visto che le azzurre, quarte fino all’ultimo tuffo, sembravano destinate a terminare dietro gli Stati Uniti. L’errore però di Sarah Bacon/Kassidy Cook (285.39) nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (54.90) ha permesso alle italiane di salire sul podio. L’oro, neanche a dirlo, è andato alla Cina con Chang Yani/Chen Yiwen (341.94) a precedere le britanniche Scarlett Mew Jensen /Yasmin Harper (296.58) e appunto le azzurre.

