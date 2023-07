Tuffi, Elena Bertocchi: “Andare alle Olimpiadi è il sogno di una vita, non me l’aspettavo”

Elena Bertocchi, dopo aver ottenuto tramite la finale mondiale a Fukuoka il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, è raggiante. Nemmeno lei se l’aspettava, soprattutto dopo l’operazione alla schiena che l’ha tenuta ferma per una buona fetta della preparazione. Ora, inevitabilmente, tutto cambierà in termini di prospettive future.

Così la milanese classe ’94 a Sky: “Andare alle Olimpiadi è l’obiettivo e il sogno di una vita. Ci eravamo andate anche a Tokyo, ma tutte e due solo nel sincro. Stavolta sarà laprima sia nel sincro che nell’individuale. Sono molto contenta perché non me l’aspettavo, è quasi un anno se non di più che non gareggio da tre metri. Questa è la prima gara che faccio, due in un giorno e direi che è andata molto bene“.

E racconta poi i mesi e le settimane precedenti interpellata da Francesca Dallapè: “Dopo l’operazione a Fukuoka non ci pensavo tanto perché non avendo fatto gare di selezione in Italia quest’anno non pensavo anche di poter fare l’individuale da tre. Nel sincro ci pensavo, nell’individuale no. L’obiettivo che mi ero prefissata erano gli Europei di quest’anno, dove non ho gareggiato nell’individuale perché ho avuto troppo poco tempo per prepararmi. Dopo l’intervento ho avuto un mese in cui dovevo stare a casa. In quel mese, dopo due settimane già non riuscivo a stare ferma. Alla fine dopo quattro settimane mi hanno fatto ricominciare. Due settimane fa Oscar Bertone mi ha chiesto ‘vuoi fare anche l’individuale a Fukuoka?’. Sono già lì, perché no? Dovevo allenare due tuffi che non facevo perché nel sincro con Chiara non faccio rovesciato e ritornato. Ho avuto una settimana e mezza-due per prepararli, direi che è andata bene“. E sulle prospettive future: “Anche per me febbraio era l’obiettivo dell’anno, doveva essere l’ultima qualifica, ma dopo le gare di questi giorni si slitta alle Olimpiadi“.

Di seguito arrivano anche le dichiarazioni alla Rai: “Sono arrivata qui che mi han detto se volevo fare anche il singolo, io ho detto sì. Oscar mi ha detto ‘mi raccomando, fallo col sorriso’. Mi sono allenata in una settimana nei due tuffi che non faccio con lei. Non me l’aspettavo assolutamente, pensavo di fare solo stamattina. Sono passata da non doverla fare ad avere il pass olimpico, sono contenta“.

Piani attuali: “Domani? Sicuramente dormire, anche perché fisicamente non sono molto allenata avendo saltato molti mesi di allenamento. E’s tato molto pesante, infatti mi sento un po’ di crampi nel corpo. adesso facciamo un po’ di fisioterapia, poi ci riposiamo e domani come va va, siamo molto più leggere“.

Piani futuri: “L’appuntamento più importante dell’anno prossimo sarà Parigi. In teoria doveva essere a febbraio con la Coppa del Mondo, però essendoci qualificate qui ora ci fermiamo ad agosto e a settembre riprendiamo“.

