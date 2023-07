Tuffi, Cina dominante nei preliminari del sincro femminile dalla piattaforma a Fukuoka. Italia assente

Di un altro pianeta. La sensazione è un po’ sempre la stessa quando si assiste alle gare di tuffi e si fa il confronto tra i rappresentanti della Cina e il resto. Sì, perché nei preliminari del sincro femminile dalla piafforma, prova valida per i Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone), la coppia cinese formata da Chen Yuxi e da Quan Hongchan ha fatto decisamente un altro sport.

Mettendo insieme due fantastici obbligatori da 56.40 il primo e 58.80 il secondo, con 9.5 e 10 nelle valutazioni, nei tuffi liberi lo spettacolo non è mancato: nel triplo e mezzo avanti carpiato sono arrivati 77.40, nel triplo e mezzo ritornato raggruppato 87.36 (media del 9.0/9.5) e in chiusura con il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo 85.44. Da questi numeri si può capire che per la Finale, prevista alle 11.00 italiane, le due cinesi possano fare un po’ quello che vogliono.

Alle loro spalle hanno concluso le due americane Jessica Parratto/Delaney Schnell (294.12), con 71.28 punti di distacco, e le britanniche Andrea Spendolini Sirieix/Lois Toulson (293.22). A completare la top-5 sono state le coppie del Canada (292.50) e del Messico (290.70). Da sottolineare quando non si sia tratto di una eliminatoria in quanto erano 12 i Paesi iscritti e quindi tutti saranno in Finale.

Assente l’Italia che, come spiegato dal direttore tecnico, Oscar Bertone: “Ci manca solo la coppia dalla piattaforma femminile, ma ci stiamo lavorando e presto ne presenteremo una che sorprenderà“. Non resta che attendere fiduciosi dunque il ritorno in questa specialità del Bel Paese.

Foto: LaPresse