Tuffi, Chiara Pellacani: “La speranza che le cinesi sbaglino c’è sempre. Un piacere gareggiare con loro”

La finale del trampolino individuale da 1 metro femminile dei Mondiali 2023 di tuffi, in corso a Fukuoka, in Giappone, ha visto Chiara Pellacani essere la migliore delle due azzurre e classificarsi sesta a quota 260.85 punti.

Ai microfoni della RAI, l’azzurra ha tracciato un bilancio positivo della propria gara: “Sì devo dire che sono abbastanza soddisfatta, l’unico errore è stato sull’uno e mezzo rovesciato, che era il terzo tuffo, però nel complesso ho saltato abbastanza bene“.

Un commento sull’errore di Elena Bertocchi: “Anche lei, nonostante il grande errore è stata brava, perché comunque è tornata a gareggiare dopo i problemi alla schiena e deve essere soddisfatta, adesso ci concentreremo sul sincro, che è un po’ più importante“.

Gare ravvicinate per le azzurre: “Un po’ mentalmente rimane l’eliminatoria, però essendo la finale il giorno dopo ho avuto un po’ più di tempo per riposarmi. Questa mattina io ed Elena Bertocchi ci siamo riposate invece di venire in piscina, quindi alla fine siamo arrivate abbastanza bene in gara“.

Con due cinesi in gara si lotta per il bronzo: “Sempre una piccola speranza c’è, perché con il tempo abbiamo visto che, molto raramente, anche le cinesi sbagliano, quindi la speranza c’è sempre, però a me fa tanto piacere gareggiare con loro, perché comunque è anche bello da vedere e prendere spunto“.

Foto: LaPresse