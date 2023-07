Calendario tuffi, Mondiali 2023: orari 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, domenica 16 luglio, si terrà la terza giornata dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, staccheranno il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi.

Alle 03.00 italiane inizierà il programma con i preliminari del sincro femminile dalla piattaforma e con l’Italia non presente. Come chiarito dal Direttore tecnico, Oscar Bertone, si sta lavorando alla composizione di una coppia femminile dai 10 metri, ma in questa sede non ci sarà.

A seguire assisteremo alla Finale dal metro maschile, anche in questo caso senza azzurri, per l’uscita di scena nei preliminari di Giovanni Tocci e di Lorenzo Marsaglia. A partire dalle 11.00, l’atto conclusivo del sincro donne dalla piattaforma, con i primi tre posti che assegneranno anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La terza giornata dei Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

CALENDARIO TUFFI MONDIALI 2023

Domenica 16 luglio (Orari italiani)

ore 3.00 Preliminari sincro femminile piattaforma (Italia assente)

ore 7.30 Finale 1m uomini

ore 11.00 Finale sincro femminile piattaforma

TUFFI MONDIALI 2023: COME VEDERLE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse