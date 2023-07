Tuffi, Chiara Pellacani e Matteo Santoro ai confermano sul podio ai Mondiali: bronzo nel sincro 3 metri misto!

Una chiusura in bellezza. Calato il sipario per l’Italia dei tuffi in questi Mondiali 2023 a Fukuoka (Giappone). Alla Prefectural Pool è andata in scena l’ultima Finale con rappresentanti del Bel Paese, ovvero il sincro mixed dai tre metri. La coppia dei giovani Chiara Pellacani e Matteo Santoro era chiamata a confermare il podio dell’anno passato a Budapest (Ungheria) e il target è stato centrato. Alla Duna Arena ci fu l’argento, in questo caso il bronzo, ma cambia poco nella valutazione della prestazione dei due ragazzi nostrani.

Un atto conclusivo nel quale si è dovuto prendere atto del forfait dell’ultimo minuto del Canada, una delle favorite per la top-3, a causa di un affaticamento muscolare di Pamela Ware. Chiara e Matteo hanno concluso con 294.12 punti alle spalle degli inarrivabili cinesi Zhu Zifeng e Lin Shan (326.10) e dei due australiani Maddison Keeney e Dominic Bedggood (307.38).

Per Pellacani e Santoro un inizio non perfetto negli obbligatori, 91.20 punti totali, aspetto che sicuramente andrà migliorato nelle prossime manifestazioni. Nei liberi, invece, il livello è stato decisamente alto: 67.50 con il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, 68.82 con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato e 66.60 con il doppio e mezzo ritornato carpiato. Uno score leggermente superiore rispetto a quello totalizzato a Budapest (293.55) che attesa la bontà della prova dei due atleti azzurri.

Italia, quindi, che lascia il Giappone con due podi (due bronzi nel sincro tre metri donne e nel sincro mixed) e quattro pass olimpici (sincro 3m donne, Elena Bertocchi dai tre metri, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia dai tre metri). Un bilancio, quindi, positivo in vista di quel che sarà nel 2024, stagione particolarmente intensa con i Giochi Olimpici di Parigi a catalizzare l’attenzione.

Foto: LaPresse