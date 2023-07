Tuffi, Bertocchi/Pellacani riportano l’Italia sul podio ai Mondiali nel sincro 3 metri 10 anni dopo Cagnotto/Dallapé!

La soddisfazione c’è nel clan italiano dei tuffi dopo questo quarto giorno di gare dei Mondiali 2023 a Fukuoka (Giappone). Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono giunte terze nella gara del syncro dai tre metri e così si sono qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta della terza medaglia iridata nella storia dei tuffi nostrani, considerando i due argenti di Tania Cagnotto/Francesca Dallapé a Roma 2009 e a Barcellona 2013. Sono passati, quindi, dieci anni dall’ultimo podio in una competizione di questo livello ed è un dato significativo proprio per l’importanza della posta in palio.

Nonostante tutte le difficoltà del caso nell’assemblare la coppia, considerati i problemi fisici di Bertocchi e gli impegni negli USA di Pellacani, lo staff azzurro e le ragazze sono così riuscite a ottenere la loro prima medaglia mondiale in questa particolare gara, ricordando le quattro medaglie continentali: oro a Londra nel 2018, argento a Budapest nel 2020 e a Roma l’anno scorso, bronzo a Cracovia alcune settimane fa.

Elena e Chiara, quindi, possono inserire anche questo metallo nella loro bacheca e proiettarsi a quel che sarà in Francia con il sorriso, avendo più opportunità nel futuro di allenarsi insieme e quindi di migliorare nell’esecuzione del loro programma.

