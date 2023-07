Triathlon, World Cup Tiszaujvaros: quarta Angelica Prestia tra le donne, 7° Nicola Azzano tra gli uomini

Arrivano buoni risultati per la squadra azzurra dalla tappa della World Triathlon Cup 2023 disputata a Tiszaujvaros (Ungheria). Tra le donne, infatti, oltre all’ottimo quarto posto di Angelica Prestia, la nostra pattuglia ha portato quattro atlete nelle prime 16 posizioni, mentre tra gli uomini Nicola Azzano ha centrato un buon settimo posto.

La gara maschile ha visto il successo dell’ungherese Csongor Lehmann con il tempo complessivo di 52:18. Nella parte di nouto (750 metri) ha chiuso in 8:45, quindi nella sezione di bici (20 chilometri) ha messo a segno il tempo di 27:42, mentre nella corsa (2.5 chilometri) chiude con un ottimo 14:36. Alle sue spalle, a 8 secondi, lo spagnolo Sergio Baxter Cabrera, mentre completa il podio il suo connazionale Alberto Gonzalez Garcia a 14. Quarta posizione per un altro magiaro, Gabor Faldum a 20 secondi dalla vetta, quinta per l’azero Rostislav Pevtsov a 25, mentre è sesto il tedesco Jannik Schaufler a 29.

Settima posizione per il primo degli italiani, Nicola Azzano, a 33 secondi, quindi ottavo il francese Maxime Hueber-Moosbrugger a 37 secondi, nono l’ennesimo ungherese, Mark Devay a 40 secondi, quindi completa la top10 il britannico Hugo Milner a 45. Chiude in 17a posizione Alessio Crociani a 1:06, quindi 26° Samuele Angelini a 1:35.

La prova femminile ha visto il successo della svedese classe 2004 Tilda Månsson con il tempo complessivo di 58:45, con un solo secondo di vantaggio sulla spagnola Noelia Juan, mentre completa il podio la belga Jolien Vermeylen a 5. Ottimo quarto posto per la prima delle italiane, Angelica Prestia. La classe 2002, infatti, si è classificata a soli 11 secondi da Mansson, mentre è quinta la campionessa europea, la norvegese Solveig Løvseth.

Seste e settime le spagnole Anna Godoy Contreras (a 14 secondi) e Marta Pintanel Raymundo (a 22) quindi ottava la magiara Zsanett Bragmayer a 26. Nona posizione per la nostra Ilaria Zane a 39 secondi, quindi decima l’australiana Charlotte McShane a 42. Si ferma in 12a posizione l’azzurra Bianca Seregni a 53 secondi dalla vetta quindi 15a Costanza Arpinelli a 59 secondi.

Foto: LaPresse