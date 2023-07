Triathlon, saranno sei gli azzurri al via della tappa di Sunderland delle World Series 2023

Tornano in scena le World Triathlon Championship Series 2023. Il penultimo appuntamento stagionale (dopo Abu Dhabi, Yokohama, Cagliari, Montreal e Amburgo) si svolgerà nella tradizionale località di Sunderland (Inghilterra), che andrà ad anticipare l’ultima tappa di Pontevedra (Spagna) del weekend del 23-24 settembre.

Da chi sarà composta la squadra italiana? Saranno 6 gli azzurri ai nastri di partenza: Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro), Ilaria Zane (Overcome), Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), Gianluca Pozzatti (707) e Nicolò Strada (C.S. Carabinieri – Raschiani Triathlon Team).

Quale sarà il programma dell’evento in terra britannica? Nella giornata di sabato saranno in programma le gare individuali (la gara degli uomini scatterà alle ore 15:00, mentre la gara delle donne sarà alle ore 16:35) che si correranno su distanza sprint (750 metri di nuoto, 21,3 km di ciclismo e 5 km di corsa). Passando alla domenica, invece, sarà la volta della Mixed Relay alle ore 14.15 (300 m di nuoto, 7.7 km di ciclismo e 1.7 km di corsa per ciascun frazionista).

PROGRAMMA WORLD TRIATHLON SERIES – SUNDERLAND

Sabato 29 luglio

15:00 Elite uomini

16:35 Elite donne

Domenica 30 luglio

14:15 Elite Mixed Relay

