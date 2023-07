Triathlon, le ambizioni dell’Italia continuano a non andare oltre una mera qualificazione olimpica

Manca meno di un anno alla conclusione del periodo di qualificazione del triathlon ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: i criteri di qualificazione olimpica ne prevedevano l’inizio il 27 maggio 2022 e la fine nello stesso giorno del 2024. Saranno 55 i posti disponibili per genere.

Va ricordato che il Paese ospitante (Francia) ha già due uomini e due donne (e quindi anche la staffetta mista) qualificati, così come ha già due posti per genere assicurati la Gran Bretagna, seconda classificata proprio dietro alla Francia ai Campionati Mondiali di staffetta mista 2022, che si sono tenuti a Montreal.

Il Paese vincitore dei Campionati Mondiali di staffetta mista 2023 usufruirà di due posti per genere, così come faranno i primi sei Paesi della classifica di qualificazione olimpica nella staffetta mista al 25 marzo 2024 ed i primi due Paesi classificati nell’Evento di qualificazione olimpica di staffetta mista.

Allo stato attuale delle cose l’Italia non avrebbe bisogno di scorrere oltre per ottenere quattro pass per i Giochi, due per genere, proprio grazie al piazzamento nella classifica di qualificazione olimpica della staffetta mista: l’Italia è 8a in graduatoria, ma ha davanti a sé sia la Francia che la Gran Bretagna.

In questo caso l’Italia rientrerebbe tra i 6 Paesi che usufruirebbero di 2 posti per genere. I migliori azzurri nel ranking olimpico individuale sono Michele Sarzilla (18°) e Gianluca Pozzatti (24°) tra gli uomini e Verena Steinhauser (16a) e Bianca Seregni (34a) tra le donne.

RANKING OLIMPICO STAFFETTA MISTA

1 – Gran Bretagna GBR 2465.00 3 0 2465.00 0.00

2 – Francia FRA 2334.50 3 0 2334.50 0.00

3 – Germania GER 2085.75 3 0 2085.75 0.00

4 – Nuova Zelanda NZL 1917.13 3 0 1917.13 0.00

5 – Svizzera SUI 1866.51 3 0 1866.51 0.00

6 – Australia AUS 1781.25 3 0 1781.25 0.00

7 – Stati Uniti USA 1747.40 3 0 1747.40 0.00

8 – Italia ITA 1467.20 3 0 1467.20 0.00

9 – Portogallo POR 1450.11 3 0 1450.11 0.00

10 – Belgio BEL 1439.47 3 0 1439.47 0.00

RANKING OLIMPICO INDIVIDUALE MASCHILE

1 Léo Bergere 1996 FRA 5607.33 6 1 4751.70 855.63

2 Hayden Wilde 1997 NZL 5455.86 6 1 4530.86 925.00

3 Alex Yee 1998 GBR 5346.41 5 1 4346.41 1000.00

4 Jelle Geens 1993 BEL 4163.53 6 0 4163.53 0.00

5 Vasco Vilaca 1999 POR 3809.48 6 1 3230.06 579.42

6 Vincent Luis 1989 FRA 3684.89 6 0 3684.89 0.00

7 Lasse Lührs 1996 GER 3555.95 6 1 3060.19 495.76

8 Csongor Lehmann 1999 HUN 3439.14 6 2 2548.64 890.50

9 Matthew Hauser 1998 AUS 3298.54 6 0 3298.54 0.00

10 Dorian Coninx 1994 FRA 3247.11 6 1 2455.66 791.45

18 Michele Sarzilla 1988 ITA 2400.94 6 1 2090.39 310.55

24 Gianluca Pozzatti 1993 ITA 2107.73 6 1 1649.15 458.58

RANKING OLIMPICO INDIVIDUALE FEMMINILE

1 Georgia Taylor-Brown 1994 GBR 5603.19 6 1 4603.19 1000.00

2 Taylor Spivey 1991 USA 5188.93 6 1 4333.30 855.63

3 Beth Potter 1991 GBR 4770.07 6 1 4092.88 677.19

4 Cassandre Beaugrand 1997 FRA 4457.57 6 1 3666.12 791.45

5 Sophie Coldwell 1995 GBR 4083.20 6 0 4083.20 0.00

6 Emma Lombardi 2001 FRA 4078.92 6 1 3153.92 925.00

7 Taylor Knibb 1998 USA 3625.58 4 0 3625.58 0.00

8 Miriam Casillas García 1992 ESP 3589.71 6 2 3044.13 545.58

9 Flora Duffy 1987 BER 3469.80 4 0 3469.80 0.00

10 Lisa Tertsch 1998 GER 3405.98 6 2 2393.66 1012.32

16 Verena Steinhauser 1994 ITA 2908.98 6 1 2450.40 458.58

34 Bianca Seregni 2000 ITA 1698.03 6 0 1698.03 0.00

Foto: LaPresse