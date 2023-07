Triathlon, Giochi Europei 2023: Italia sesta nella staffetta mista, oro alla Norvegia

Non c’è medaglia per l’Italia nella staffetta mista del triathlon ai Giochi Europei 2023: Michele Sarzilla, Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti ed Angelica Prestia sono sesti nella gara in cui l’oro va alla Norvegia, davanti alla Gran Bretagna ed all’Ungheria.

Medaglia d’oro e titolo alla Norvegia di Vetle Thorn, Lotte Miller, Casper Stornes e Solveig Lovseth, vittoriosa con il crono di 1:07:29. Battuta la Gran Bretagna di Barclay Izzard, Sophie Alden, Connor Bentley e Sian Rainsley, seconda a 4″, bronzo per l’Ungheria di Gergely Kiss, Zsanett Bragmayer, Gergo Dobi e Marta Kropko, terza a 11″.

Resta ai piedi del podio la Svizzera di Adrien Briffod, Alissa Koenig, Sylvain Fridelance e Nora Gmuer, quarta a 18″, poi la Spagna di David Cantero del Campo, Sara Guerrero Manso, Alberto Gonzalez Garcia e Cecilia Maria Santamaria Surroca, quinta a 25″. Sesta l’Italia a 32″, oltre il minuto di ritardo tutte le altre formazioni.

RISULTATI STAFFETTA MISTA

1 Norvegia 1:07:29

2 Gran Bretagna 1:07:33

3 Ungheria 1:07:40

4 Svizzera 1:07:47

5 Spagna 1:07:54

6 Italia 1:08:01

7 Danimarca 1:08:34

8 Francia 1:08:47

9 Austria 1:09:18

10 Slovacchia 1:09:19

11 Lussemburgo 1:09:21

12 Polonia 1:09:26

13 Germania 1:09:52

14 Irlanda 1:10:57

15 Repubblica Ceca 1:11:12

DNS Paesi Bassi DNS

Foto: LaPresse