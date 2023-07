Tragedia a Spa-Francorchamps: Dilano Van’T Hoff muore nella Formula Regional European Championship

Una brutta notizia arriva da Spa-Francorchamps e riguarda la gara di Formula Regional European Championship, evento che si tiene in parallelo alla 24 Ore sulla celebre pista delle Ardenne. Il giovane Dilano Van’T Hoff ha perso la vita a causa di un incidente, provocato anche dalle condizioni meteorologiche avverse.

Ebbene, nella nuvola d’acqua dettata dal passaggio delle vetture, in cima al ‘Raidillon’, Tim Tramnitz ha perso il controllo della propria macchina, impattando violentemente sul lato di sinistra, ma il crash più importante si è verificato poco più dietro e ha riguardato Van’t Hoff e Adam Fitzgerald.

Il 18enne olandese è finito fuori pista, secondo una dinamica simile a quella che costò la vita ad Anthoine Hubert nel 2019 in F2, finendo in piena traiettoria. Fitzgerald, anche per la visibilità molto scarsa, non ha potuto fare nulla per evitare la monoposto del pilota di MP Motorsport, centrandola in pieno sulla fiancata.

Stando a quanto riportano le cronache, Van’T Hoff è stato trovato incosciente all’interno dell’abitacolo e trasportato velocemente al centro medico, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Una notizia che nelle ore successiva ha colpito tutti e non un è caso che al via della 24h di Spa si sia osservato un minuto di raccoglimento in omaggio dello sfortunato pilota.

