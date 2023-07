Atletica, Sara Fantini torna in gara e vince a Parma: il martello resta sotto i 70 metri, battuta Rachele Mori

Sara Fantini è tornata in gara dopo la splendida vittoria ottenuta settimana scorsa agli Europei a squadre. La primatista italiana di lancio del martello si è rimessa in gioco al neonato Meeting di Parma, scagliando l’attrezzo a 69.81 metri in occasione dell’ultimo tentativo a disposizione.

L’emiliana, bronzo agli ultimi Europei e quarta ai Mondiali, non è riuscita a superare la soglia dei 70 metri, rimanendo lontana dalle bordate da 73.26 siglate tra Chorzow (23 giugno) e Leiria (12 marzo) nel corso di questa stagione. La serie della 26enne è stata comunque solida: 68.24, 68.97, 68.33, nullo, 69.25 e poi il 69.81. Alle sue spalle si è piazzata Rachele Mori: la Campionessa del Mondo Under 20 si è fermata a 64.38, riuscendo a precedere Cecilia Desideri (62.07).

Nella stessa riunione, il 21enne Michele Bertoldo scende fino al crono di 50.01 sui 400 ostacoli e riscrive per la seconda volta nel giro di pochi giorni il suo primato, già abbattuto di recente con 50.53. Alle sue spalle José Bencosme (50.41), Mattia Contini (51.16) e l’altra promessa Riccardo Berrino (51.29).

