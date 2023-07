Badminton, Giochi Europei 2023: le bulgare Stoeva vincono l’oro nel doppio femminile, i danesi Rasmussen/Astrup trionfano nel torneo maschile

Si è conclusa poco fa la penultima giornata di badminton ai Giochi Europei 2023. A Cracovia, in Polonia, si sono disputate quest’oggi le finali per l’oro del doppio femminile e doppio maschile e le semifinali di tutti gli altri tornei: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Nella finale del doppio femminile hanno avuto la meglio Gabriela Stoeva e Stefani Stoeva. Le due bulgare hanno sconfitto con un netto 21-7, 21-17 le olandesi Debora Jille e Cheryl Seinen e hanno conquistato l’oro. Nella finale del doppio maschile, invece, hanno esultato i danesi Anders Skaarup Rasmussen e Kim Astrup, che si sono imposti contro i britannici Ben Lane e Sean Vendy per 21-15, 19-21, 21-19.

Passando alle semifinali degli altri tornei, va subito menzionata la vittoria Viktor Axelsen nel singolare maschile: il danese ha giocato un’ottima partita contro il francese Toma Junior Popov e ha vinto per 21-17, 21-18. Il numero 1 al mondo ha così strappato il pass per la finale, dove a sfidarlo ci sarà domani il transalpino Christo Popov, uscito vittorioso quest’oggi dalla sfida contro l’israeliano Misha Zilberman con il punteggio di 21-10, 21-14.

La finale del singolare femminile sarà invece tra Carolina Marin e Mia Blichfeldt: nei due incontri odierni la spagnola ha battuto la britannica Kirsty Gilmour per 21-13, 21-11, mentre la danese ha battuto la svizzera Jenjira Stadelmann per 21-15, 21-16.

Infine, nel doppio misto hanno preso il biglietto per l’ultimo atto del torneo i francesi Thom Gicquel/Delphine Delrue e i danesi Mathias Christiansen/Alexandra Boeje. I primi hanno superato i britannici Marcus Ellis/Lauren Smith per 21-18, 14-21, 21-18; i secondi, invece, si sono imposti contro gli olandesi Robin Tabeling/Selena Pike per 21-14, 21-13.

È importante segnalare che tutti gli sconfitti delle semifinali di oggi hanno conquistato la medaglia di bronzo.

