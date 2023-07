Tour de France, Belli: “Vingegaard è stato esagerato, per me è finita. Ciccone maglia a pois? 40%”

A conclusione dell’unica cronometro di questa edizione del Tour de France, in cui Jonas Vingegaard ha messo una seria ipoteca sul suo secondo successo di fila, abbiamo raggiunto telefonicamente una delle voci tecniche di Eurosport, Wladimir Belli: “Vingegaard è stato stratosferico, è andato oltre ogni aspettativa. Dopo questa cronometro possiamo dire che il Tour è finito, anche se mai dire mai, fino a Parigi non è mai detta l’ultima parola. Jonas è arrivato a questo Tour preparatissimo“.

Ti aspettavi che Vingegaard guadagnasse quasi 4,5 secondi al km su Pocagar e oltre 3 minuti su Van Aert e tutti gli altri in 22,3 km?

“No assolutamente, io pensavo a 1 o 2” al km. Pogacar è comunque andato forte, ma Vingegaard è stato esagerato”.

Dopo un Tour così equilibrato, come é maturato un distacco simile nella cronometro?

“Vingegaard a cronometro è andato sempre fortissimo e ha avuto qualcosa in più rispetto a Pogacar. Ha studiato il percorso in modo perfetto”.

Cosa può provare a fare Pogacar?

“Provare a vincere una tappa. Non so quanto spazio gli possa concedere Vingegaard. Il morale di quest’ultimo sarà alle stelle. Pogacar poi non molla, mai però chiaramente i distacchi sono notevoli”.

Vingegaard a Courchevel potrebbe pagare lo sforzo della cronometro?

“Nel ciclismo ci può stare tutto, ma è dura pensare che possa pagare lo sforzo della crono”.

Per il terzo posto chi vedi meglio? Adam Yates sarà sacrificato per aiutare Pogacar?

“A questo punto non penso che Yates sia sacrificato per Pogacar, potrà provare a fare la sua corsa per salire sul podio. Carlos Rodriguez in salita va forte. Questi sono i due nomi che vedo favoriti per il terzo posto”.

Il distacco enorme di Pogacar è una brutta notizia anche per Ciccone? Difficilmente ora lo sloveno lascerà andare via la fuga.

“La UAE proverà a tenere unita la corsa per provare a vincere una tappa. E’ stato un buon Tour per Pogacar, ma chiaramente gli obiettivi erano altri”.

Che percentuale ha Ciccone di vincere la maglia a pois?

“Secondo me un 40% di riuscire a conquistare la maglia a pois. Non sarà facilissimo per Ciccone”.

Chi è il tuo favorito per i Mondiali?

“Van der Poel”.

Van der Poel al Tour sta quindi preparando il Mondiale…

“Sta preparando il Mondiale perché non sta spendendo le energie di Van Aert”.

Foto: Lapresse