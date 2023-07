Tour de France 2023, Wout van Aert: “Ho urtato gli spettatori, per fortuna sono integro”

Era posizionato benissimo, ma non è riuscito a disputare al meglio la volata oggi Wout van Aert nella terza tappa del Tour de France 2023, una Grande Boucle per ora non del tutto esaltante per l’uomo della Jumbo-Visma.

Ruota di Jasper Philipsen (poi vincitore) per il belga, che però è stato spostato verso le transenne dalla traiettoria del connazionale, non riuscendo a sprigionare tutta la sua potenza, chiudendo dunque quinto.

Le parole del belga: “Il lavoro di Christophe Laporte è stato eccellente. Di conseguenza, mi sono posizionato bene. Ho cercato di sorpassare Philipsen sulla destra. Purtroppo, ho perso la velocità massima perché io e Jasper ci siamo toccati e perché sono entrato in collisione con gli spettatori a lato della strada”.

Prosegue: “Di conseguenza, non sono riuscito a finire la mia volata e ho terminato al quinto posto. Fortunatamente, sono rimasto integro. Questa è la cosa più importante. La mia forma è buona. Domani probabilmente ci sarà un’altra possibilità in una volata di gruppo. Dunque, ovviamente, ci riproverò”.

Foto: Lapresse