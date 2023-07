Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Frazione da fuga aperta a ogni soluzione

Il Tour de France si è meritatamente riposato ieri, ma da oggi si riprende con la lotta per la maglia gialla. Siamo alla decima tappa della Grande Boucle, la Vulcania-Issoire di 167,2 chilometri, con una conformazione che promette bagarre tra corridori fuori classifica per poter impreziosire la loro corsa con una vittoria.

Una frazione di costante mangia e bevi, con cinque Gran Premi della Montagna, quattro di terza categoria e uno, il Col de la Croix Saint-Robert, di seconda ma situato parecchio lontano dal traguardo. Con un tracciato del genere, appare davvero difficile tracciare un borsino dei favoriti, poiché in tanti potrebbero provarci.

Come i grandi uomini da classiche. Mathieu van der Poel potrebbe provare a mettersi in proprio dopo il gran lavoro per Jasper Philipsen, così come l’arcirivale Wout Van Aert che, dopo tanti giorni al servizio di Jonas Vingegaard, potrebbe pensare per una volta a sé stesso. Più defilato Matej Mohoric, che deve ancora recuperare dopo la fuga di domenica al Puy De Dome, ma ci attendiamo un tentativo anche da Julian Alaphilippe.

Possiamo inserire in lista anche coloro che puntano alla maglia a pois, vista la buona moltitudine di punti in ballo. Aspettiamoci dunque qualcuno presente in questa classifica, come il capofila Neilson Powless o i vari inseguitori come Felix Gall, Tobias Johannessen, Ruben Guerreiro e Giulio Ciccone, che deve recuperare qualche punto per rientrare in corsa. Ma aspettiamoci anche i classici uomini per le fughe da lontano, come Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Alexey Lutsenko, o un Gianni Moscon in libertà (Astana-Qazaqstan), oppure qualche corridore da corse a tappe ma già lontano dalla generale, come Mattias Skjelmose o addirittura Egan Bernal, per provare a rimettersi in gioco.

TOUR DE FRANCE, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DECIMA TAPPA

***** Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel

**** Matej Mohoric, Neilson Powless, Ruben Guerreiro

*** Victor Campenaerts, Alexey Lutsenko, Michael Woods, Giulio Ciccone, Matttias Skjelmose

** Gianni Moscon, Ion Izaguirre, Matteo Trentin, Tobias Johannessen. Felix Gall

* Ben O’Connor, Jonas Gregaard, Aurelien Paret-Peintre

Foto: LaPresse