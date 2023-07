Tour de France 2023: Wout van Aert è diventato papà per la seconda volta. Nato il figlio Jerome

Wout van Aert aveva abbandonato ieri il Tour de France, ad obiettivo ormai raggiunto per la Jumbo-Visma, per stare vicino alla moglie Sarah De Bie, incinta del secondo figlio della coppia. Mai decisione fu presa con miglior tempismo, dato che proprio oggi la coppia ha annunciato la nascita del secondogenito Jerome.

Seppure il Tour di questo 2023 non gli ha portato una vittoria di tappa per la prima volta negli ultimi 5 anni, siamo certi che Van Aert non dimenticherà mai questo mese di luglio. Per l’ennesima volta è stato assolutamente fondamentale per i piani del proprio team, centrando le fughe giuste e facendo da gregario di lusso per Jonas Vingegaard.

Di seguito il post sul canale twitter di Wout van Aert, con cui ha dato la notizia della nascita del secondo figlio:

Foto: LaPresse