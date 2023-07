Tour de France 2023, Vingegaard prudente: “Non è finita. Non mi aspettavo di guadagnare così tanto”

Jonas Vingegaard ha dato una spallata forse decisiva a questo Tour de France 2023. Il danese stravince la cronometro di Combloux dopo il giorno di riposo, infliggendo addirittura 1’38” a Tadej Pogacar e consolidando la maglia gialla. Oltre 4 secondi al km presi al diretto rivale, quasi tre minuti rifilati al compagno di squadra Wout Van Aert. Una prova semplicemente da alieno.

Queste le sue parole al termine di questo trionfo: “A dir la verità non ho sentito il messaggio alla radio della mia squadra, c’era tantissimo pubblico e quindi non riuscivo a sentire le comunicazioni alla radio (alla radio gli era arrivata una comunicazione “Devi dimostrare di essere il più forte”, ndr). Quella frase lì non l’ho sentita, ma sono comunque molto orgoglioso e molto felice di quello che sono riuscito a fare oggi”.

“Sono sorpreso anch’io, non credevo di andare così forte e non credevo di poter riuscire a dare tutti questi secondi a Pogacar. Questa cronometro era particolare, era divisa in quattro parti, bisognava fare la prima salita, stare attenti in discesa, mantenere un ritmo alto nel tratto pianeggiante, prima di arrivare alla Côte de Domancy che era l’ultima parte. Ancora non dobbiamo pensare di aver già vinto il Tour, sono contento di aver vinto per la prima volta a cronometro al Tour. Adesso ci saranno altre tappe dure, garantisco che continueremo a lottare“.

Foto: Lapresse