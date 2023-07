Tour de France 2023, tutte le classifiche: Vingegaard resta in maglia gialla, Ciccone rimane 1° nella graduatoria degli scalatori

Fa festa Kasper Asgreen nella diciottesima frazione (Moûtiers – Bourg-en-Bresse) del Tour de France 2023. Dopo essere andato in fuga a inizio giornata insieme a Victor Campenaerts e Jonas Abrahamsen (a questi si è poi aggiunto Pascal Eenkhorn), il danese della Soudal – Quick Step è resistito nel finale al rientro del gruppo e grazie a un grande scatto negli ultimi metri è andato a prendersi la prima vittoria in carriera alla Grande Boucle.

Nessun grattacapo per Jonas Vingegaard in termini di classifica generale: il danese della Jumbo – Visma è arrivato con il gruppo e ora è dunque ancora saldamente in maglia gialla. Giornata tranquilla anche per l’italiano Giulio Ciccone, che è rimasto senza problemi in testa alla graduatoria degli scalatori.

Di seguito tutte le classifiche del Tour de France 2023 dopo 18 tappe.

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA)

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 72:04:39

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 7:35

3 YATES Adam UAE Team Emirates 10:45

4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12:01

5 YATES Simon Team Jayco AlUla 12:19

6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 12:50

7 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 13:50

8 GALL Felix AG2R Citroën Team 16:11

9 KUSS Sepp Jumbo-Visma 16:49

10 GAUDU David Groupama – FDJ 17:57

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS)

1 CICCONE Giulio Lidl – Trek 88 pts.

2 GALL Felix AG2R Citroën Team 82 pts.

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 81 pts.

4 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 58 pts.

5 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 49 pts.

6 YATES Simon Team Jayco AlUla 40 pts.

7 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 38 pts.

8 HINDLEY Jai BORA – Hansgrohe 31 pts.

9 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 30 pts.

10 WOODS Michael Israel – Premier Tech 28 pts.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 352 pts.

2 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 202 pts.

3 COQUARD Bryan Cofidis 188 pts.

4 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 146 pts.

5 MEEUS Jordi BORA – Hansgrohe 117 pts.

6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 107 pts.

7 ASGREEN Kasper Soudal – Quick Step 95 pts.

8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 95 pts.

9 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 92 pts.

10 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty 90 pts.

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 72:12:14

2 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:26

3 GALL Felix AG2R Citroën Team 8:36

4 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 50:13

5 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:47:09

6 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 1:54:15

7 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 2:04:02

8 CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic 2:38:01

9 DINHAM Matthew Team dsm – firmenich 2:51:28

10 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 2:57:32

