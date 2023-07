Tour de France 2023, tutte le classifiche: Pinot sale al 10° posto in classifica generale, Vingegaard resta in giallo

Cala il sipario sulla dodicesima tappa del Tour de France 2023. Quest’oggi si attendeva una vittoria di un uomo in fuga, e così è stato con il successo di Ion Izagirre (Cofidis). Lo spagnolo è stato bravo ad andare via insieme ad altri corridori nella prima fase di corsa e poi ha vinto in solitaria sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais dopo essersene andato via da solo a 30 km dall’arrivo. Da segnalare la giornata positiva di Thibaut Pinot: il francese è andato in fuga ed è arrivato sesto al traguardo a 1’13” da Izagirre. Grazie a questo risultato il francese della Groupama – FDJ è passato dalla 15ma alla 10ma posizione in classifica generale. Di seguito tutte le graduatorie del Tour de France 2023.

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA)

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 50:30:23

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:17

3 HINDLEY Jai BORA – Hansgrohe 2:40

4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:22

5 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4:34

6 YATES Adam UAE Team Emirates 4:39

7 YATES Simon Team Jayco AlUla 4:44

8 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 5:26

9 GAUDU David Groupama – FDJ 6:01

10 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 6:33

11 KUSS Sepp Jumbo-Visma 6:45

12 BARDET Romain Team dsm – firmenich 6:58

13 MARTIN Guillaume Cofidis 8:11

14 MEINTJES Louis Intermarché – Circus – Wanty 8:50

15 BUCHMANN Emanuel BORA – Hansgrohe 9:09

16 LANDA Mikel Bahrain – Victorious ,,

17 GALL Felix AG2R Citroën Team 9:46

18 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 11:07

19 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 16:33

20 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 18:56

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS)

1 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 46

2 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 30

3 GALL Felix AG2R Citroën Team 28

4 GUERREIRO Ruben Movistar Team 24

5 CICCONE Giulio Lidl – Trek 22

6 WOODS Michael Israel – Premier Tech 20

7 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 19

8 HINDLEY Jai BORA – Hansgrohe 19

9 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 18

10 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 18

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 323 pts.

2 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 179 pts.

3 COQUARD Bryan Cofidis 178 pts.

4 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 120 pts.

5 MEEUS Jordi BORA – Hansgrohe 96 pts.

6 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 92 pts.

7 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 90 pts.

8 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty 90 pts.

9 LAFAY Victor Cofidis 80 pts.

10 EWAN Caleb Lotto Dstny 75 pts.

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 50:30:40

2 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:05

3 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 5:09

4 GALL Felix AG2R Citroën Team 9:29

5 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 27:26

6 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 37:30

7 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 46:50

8 JORGENSON Matteo Movistar Team 55:27

9 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 1:20:39

10 VAN DEN BERG Lars Groupama – FDJ 1:31:34

Foto: LaPresse