Tour de France 2023, Tom Pidcock: “Giornata pazzesca per noi. Pogacar ha fatto una volata come fosse in pianura”

Tom Pidcock è probabilmente la principale sorpresa di questo Tour de France 2023. Il corridore della INEOS Grenadiers sta dimostrando di poter far classifica generale e ha concluso in quinta piazza la tappa del Grand Colombier, tenendo alla grande il passo di Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, mollando soltanto negli ultimi metri.

Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport: “Il giorno della Presa della Bastiglia lo soprannomineranno INEOS Day (lo scorso anno fu lui a vincere sull’Alpe d’Huez, ndr). E’ stata un’altra grande scalata dopo la vittoria dello scorso anno. Kwiatkowski ha vinto la tappa ed è stata una giornata speciale per noi”.

“Quando la UAE Team Emirates ha aumentato il ritmo, il nostro direttore sportivo stava pensando di richiamare “Kwiato” dalla fuga per darci una mano. Alla fine è stato straordinario ed è riuscito a vincere. Tadej Pogacar è stato pazzesco nel finale, ha fatto la volata come se fossimo in pianura. E’ stata davvero un’ottima giornata per me, sono davvero molto soddisfatto”.

Foto: Lapresse