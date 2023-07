Tour de France 2023, tappa di oggi Tarbes-Cauterets-Cambasque: orari, percorso, favoriti. Spettacolo sui Pirenei

Primo arrivo in salita al Tour de France 2023. In una settimana d’apertura eccezionale alla Grande Boucle, in scena oggi la Tarbes-Cauterets-Cambasque di 144,9 chilometri, frazione che preannuncia spettacolo. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con programma, percorso e favoriti.

PERCORSO

Frazione di montagna vera, quella di domani. Si comincia a salire dopo nemmeno 25 chilometri con la Cote de Capvern-les-Bains (5,6 km al 4,8%) per sgranchire le gambe, dopo il traguardo volante di Sarrancolin (km 49,2) si comincia subito con il Col d’Aspin, prima categoria da 12 chilometri al 6,5%, una salita abbastanza regolare che dalla metà rimane sempre attorno all’8% con una puntata all’11%.

Discesa e arriva il mitico Tourmalet, dove verrà assegnato anche il Souvenir Jacques Goddet. Sono 17 chilometri al 7,4%, inerpicandosi fino ai 2115 metri di altitudine, in uno dei pochi scavallamenti di quota 2000 metri in questo Tour. Già basterebbe per dare spettacolo, ma dopo una lunga discesa inizia l’ultima salita verso il traguardo di Cauterets-Cambasque, 16 km al 5,4%, con un tratto alquanto duro tra il dodicesimo ed il quattordicesimo chilometro.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Dopo ciò che abbiamo visto ieri, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) è il netto favorito per il successo odierno, con uno stato di forma eccezionale che potrebbe portarlo alla Maglia Gialla. Il leader al momento è Jai Hindley (Bora-hansgrohe) che oggi sarà costretto a difendersi, così come il nostro Giulio Ciccone (Lidl-Trek), terzo in graduatoria. Cosa farà Tadej Pogacar? Lo sloveno della UAE Emirates non è ancora al top e rischia di perdere ancora dal rivale diretto.

ORARI

La sesta tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Giovedì 6 luglio

Sesta tappa: Tarbes-Cauterets-Cambasque (144,9 km)

Orario di partenza: 13:10

Orario d’arrivo: 17.10 circa

SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45, in chiaro; Eurosport 1 HD dalle 13.00, in abbonamento

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45 in chiaro; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00 in abbonamento

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.55