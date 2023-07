Tour de France 2023, tappa di oggi Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel: orari, percorso, favoriti. Pogacar all’assalto di Vingegaard

Diciassettesima tappa per il Tour de France 2023. Dopo la cronometro clamorosa di ieri, si torna a salire: appuntamento con la Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

165,7 chilometri da percorrere. Pronti, via e subito il primo GPM: Col de Saisiers, 13,4 chilometri al 5,1%. Discesa e si torna nuovamente a salire: Cormet de Roseland, 19,9 chilometri al 6% e scollinamento a 1968 metri di altitudine. Tratto interlocutorio prima del gran finale: Cote de Longefoy (6,6 km al 7,5%) come antipasto per il momento decisivo, il Col de Loze. Sono 28,1 chilometri al 6%, con un tratto di falsopiano a dividere in due tronconi la salita: sul GPM anche l’abbuono. Si scende per arrivare a Courchevel a 2003 metri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’attesa è tutta ovviamente per Tadej Pogacar. Lo sloveno deve riscattare la batosta subita ieri da Jonas Vingegaard: il capitano della UAE Emirates proverà ad attaccare in tutti i modi la Maglia Gialla della Jumbo-Visma. Occhio anche alla battaglia per il podio con Adam Yates e Carlos Rodriguez protagonisti. Sarà giornata da fughe, potrebbero muoversi anche uomini di classifica. L’Italia si affida a Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che punta la Maglia a Pois.

ORARI