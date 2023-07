Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio 7 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Si svolgerà oggi, venerdì 7 luglio 2023, la settima tappa della 110ma edizione del Tour de France. Dopo le due frazioni per scalatori degli scorsi giorni, in cui Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) hanno dimostrato di essere superiori a tutti gli altri, quest’oggi ci sarà una giornata per i velocisti.

Nella tappa odierna si partirà da Mont-De-Marsan alle ore 13:30 e si arriverà, dopo 169,9 chilometri, sul traguardo di Bordeaux. Il percorso sarà tutto semplice, ad eccezione di un piccolo tratto a circa 40 km dal traguardo in cui si scalerà la la Côte de Béguey (GPM di quarta categoria di 1,2 chilometri al 4,4% di pendenza media). Da segnalare che il traguardo volante di giornata sarà posto a Grignols al km 88.

La settima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 13:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Venerdì 7 luglio

Settima tappa: Mont-De-Marsan – Bordeaux (169,9 km)

Orario di partenza: 13:30

Orario d’arrivo: 17.15 circa

SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00

Foto: LaPresse