Tour de France 2023, tappa di oggi Libourne-Limoges: orari, percorso, favoriti. Giornata da fughe?

Si appresta alla conclusione la prima intensissima settimana del Tour de France 2023. In scena oggi l’ottava tappa: Libourne-Limoges, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Prima parte completamente pianeggiante che non presenterà nessun pericolo. Dopo 123 chilometri spazio alla Côte de Champs-Romain di 2,8 km al 5,2%. Occhio ad un finale esplosivo: diversi strappetti e due GPM, tutt’altro che duri, come la Côte de Masmont (1,2 km al 5,5%) e la Côte de Condat sur Vienne (1,2 km al 5,4%), con scollinamento a 9 chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

La fuga non è ancora mai arrivata a questo Tour de France, cosa più unica che rara. Domani potrebbe essere il giorno giusto e quindi spazio agli uomini da classica: da Wout van Aert (Jumbo-Visma) a Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) passando per Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ed il nostro Alberto Bettiol (EF Education EasyPost). In ogni caso da non dare per scontato il fatto che non ci sia volata: Jasper Philipsen è pronto a vincere ancora, i suoi rivali di lusso sono sempre Caleb Ewan e Phil Bauhaus.

ORARI

L’ottava tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.15. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Sabato 8 luglio

Libourne-Limoges (201 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario d’arrivo: 17.07 circa

OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 12.15

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15