Tour de France 2023, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, tv, favoriti. Prima sfida tra Pogacar e Vingegaard in Spagna

Finalmente si comincia. Dopo tanta attesa ecco lo spettacolo: in scena la prima tappa del Tour de France 2023. Edizione particolare con la partenza dalla Spagna, Paesi Baschi precisamente: al via la frazione inaugurale in quel di Bilbao. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma, i favoriti e come seguirla in TV.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.00

PERCORSO E ALTIMETRIA

Nella prima parte di gara ci saranno il Côte de Laukiz (2.1 km al 6.8% di pendenza media) e il Côte de San Juan de Gaztelugatxe (3.6 km à 7.9%), oltre ad altri strappi e salitelle non riconosciute come GPM. Si arriverà poi al traguardo volante di Gernika-Lumo al km 88,2 e in seguito si entrerà nella seconda parte della corsa, dove non mancheranno le insidie: intorno al km 105 comincerà un’altra ascesa non catalogata come Gran Premio della Montagna e poco più avanti ci saranno in rapida successione il Col de Morga (3.8 km al 4.9%), la Côte de Vivero (4.3 km al 7%) e la Côte de Pike (2 km al 9.8% con punte oltre il 15%). Si scollinerà su quest’ultima salita a 9,6 km dal traguardo, poi una discesa accompagnerà i corridori all’inizio dello strappetto finale.

FAVORITI PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Difficile fare un pronostico, tutti comunque si aspettano già la sfida tra i due big Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Emirates) sugli strappi conclusivi. Occhio però agli uomini da classica: i favoriti per il successo di tappa sembrano essere Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep). In casa Italia un Alberto Bettiol (EF Education EasyPost) al top potrebbe provare a giocarsela.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Sabato 1 luglio

Prima tappa: Bilbao – Bilbao (182 km)

Orario di partenza: 12:30

Orario d’arrivo: 17.20 circa

PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15