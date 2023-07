Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio sabato 1° luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Il ciclismo torna protagonista, è il momento del Tour de France 2023. Parte l’edizione numero 110 della Grande Boucle, la tanto attesa sfida tra il vincitore uscente Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), con tutti gli altri sullo sfondo: si comincia dalla Spagna, con partenza ed arrivo a Bilbao in una frazione che si preannuncia interessante.

Niente volata, di gruppo, poiché ci saranno tanti piccoli strappetti che faranno sicuramente male alle ruote veloci più pure. Cinque i GPM da scalare e tante altre piccole salitelle da affrontare, ma in tanti si sfregheranno le mani per la Cote de Pike, di due chilometri ma con il secondo che va costantemente in doppia cifra, toccando anche il 15%. Si scollina ai -10 dal traguardo, poi è discesa fino all’ultima rampa che porta all’arrivo.

La prima tappa del Tour de France 2023 partirà dal chilometro 0 alle ore 12.30; si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:15.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Sabato 1 luglio

Prima tappa: Bilbao – Bilbao (182 km)

Orario di partenza: 12:30

Orario d’arrivo: 17.20 circa

PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.00

Foto: LaPresse