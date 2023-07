Tour de France 2023, tappa di oggi Belfort – Le Markstein Fellering: orari, percorso, favoriti. Pogacar a caccia del riscatto

Ultima fatica in montagna prima della passerella di Parigi: in scena oggi la ventesima tappa del Tour de France 2023, la Belfort – Le Markstein Fellering. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Frazione che si preannuncia spettacolare visti i sei GPM da percorrere in soli 133,5 chilometri. Prima salita di giornata il il Ballon d’Alsace (11,5 km al 5,2%), poi un leggero tratto per rifiatare prima di affrontare ascese in successione fin sul traguardo. Col de la Croix des Moinats (5,2 km al 7%), Col de Grosse Pierre (3,2 km all’8%) e Col de la Schlucht (4,3 km al 5,4%) senza un attimo di pausa. Poi Petit Ballon (9,3 km all’8,1%) e il Col du Platzerwasel (7,1 km all’8,4%), con lo scollinamento ad otto chilometri dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Jonas Vingegaard atteso dall’ultima fatica: il vantaggio è esorbitante ed il danese della Jumbo-Visma deve solo gestire per portare a casa la Maglia Gialla. Tadej Pogacar non appare in formissima: lo sloveno della UAE Emirates d’orgoglio però vorrà provare a riscattare le delusioni degli ultimi giorni e magari vincere la tappa. Occhio dietro alla lotta per il podio che coinvolge Adam Yates (UAE Emirates), Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) e Simon Yates (Jayco AlUla). Molto interessante anche la lotta per la Maglia a Pois tra Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Felix Gall (AG2R Citroen).

ORARI

La ventesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Giovedì 20 luglio

Belfort – Le Markstein (Fellering) (133,5 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario d’arrivo: 16.54 circa

VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.15