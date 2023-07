Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Una vittoria nella lotta per la Maglia Gialla”

Tadej Pogacar era il grande favorito per la tredicesima tappa del Tour de France 2023, quella con arrivo in cima al Col du Grand Colombier. Calcoli sbagliati o energie mancate tra i suoi compagni di squadra ed il gruppo non è riuscito a richiudere su un Kwiatkowski in versione super. Lo sloveno è riuscito comunque a prendersi i 4” di abbuono del terzo posto, piazzando uno scatto fulmineo negli ultimi 500 metri, avvicinandosi di ulteriori 8” in classifica a Vingegaard.

Dopo la tappa Pogacar ha parlato direttamente ai canali del Tour de France: “Complimenti alla fuga ed a Michal Kwiatkowski, oggi è stato veramente fortissimo. Per quanto ci riguarda, la giornata è comunque da considerare un successo perché siamo riusciti a limare qualche secondo nella generale!

Poi sul continuo della corsa: “Il Tour è ancora molto lungo e per ora siamo contenti di dove siamo. Prendiamo la gara giorno per giorno, cercando ogni opportunità per guadagnare secondo, un po’ come abbiamo fatto oggi”.

Nel complesso dunque una giornata positiva per entrare nella fase più dura del Tour: “Credo che la tappa di oggi ci dia ulteriori motivi per accrescere la nostra fiducia e le nostre motivazioni. Nonostante non abbia ottenuto la vittoria di tappa, nella lotta per la Maglia Gialla questa è una vittoria”.

Foto: LaPresse