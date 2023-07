Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Non so cosa sia successo, stavo peggio che sul Col du Granon”

Un crollo senza precedenti quello che ha vissuto Tadej Pogacar nella tappa numero 17 del Tour de France 2023. Il giorno in cui il corridore più forte del mondo, uno spesso considerato un alieno, un semidio, si è mostrato più umano che mai. Finisce dunque per perdere 5’45” da Jonas Vingegaard, aprendogli definitivamente le porte per il bis sul trono del Tour.

Lo sloveno ha rapidamente parlato con i media dopo il traguardo, evidentemente stremato: “Non so cosa sia successo. Ero davvero vuoto ai piedi del Col de la Loze. Ho mangiato tutto il giorno, ma a quanto pare non mi è arrivato alle gambe. Sono molto deluso.” Queste le prime considerazioni prese da France TV.

Un guerriero come lui però non si arrende e guarda subito avanti: “Se mi riprendo, voglio dare alla mia squadra un’altra vittoria di tappa. O aiutare qualcun altro a vincere una tappa. E voglio salire sul podio. Ho pensato in fondo alla salita che avrei perso anche quello, ma la mia squadra mi ha supportato moltissimo”.

Infine una considerazione: “Oggi ho avuto una delle mie peggiori giornate in bici, ma dovevo continuare a lottare. Il compagno di squadra Marc Soler mi ha davvero spinto oltre il mio limite. Anche l’anno scorso in quella famosa tappa al Col du Granon mi sono sentito molto meglio”.”

Foto: LaPresse