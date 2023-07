Tour de France 2023, domani tornano le Alpi! 4 GPM e l’infinito Col de Loze: Pogacar prova il ribaltone?

Il Tour de France 2023 ha assunto una fisionomia piuttosto precisa dopo la tappa di oggi: nella cronometro di Combloux ha dominato Jonas Vingegaard, staccando di 1’38” Tadej Pogacar. Domani ripartirà con un tesoretto di 1’48”. La sensazione è che la frazione che sta per arrivare sia una sorta di tutto o niente per lo sloveno per le speranze di ribaltare questa Grande Boucle.

Una tappa da oltre 5000 metri di dislivello e lunga 166 chilometri con partenza da Saint-Gervais Mont-Blanc, sede di arrivo di domenica, e arrivo ai 2003 metri di altitudine di Courchevel, laddove è arrivata l’ultima affermazione di Marco Pantani al Tour de France del 2000. Sarà ancora duello storico tra Pogacar o Vingegaard o il corridore della UAE Team Emirates proverà ad attaccare da lontano?

Saranno quattro i gran premi della montagna da affrontare: si comincia subito con il Col des Saisies (13,4 km al 5,4%) che scremerà immediatamente il plotone. Discesa di quasi 20 chilometri verso il traguardo volante di Beaufort e si risalirà verso Cormet de Roselend (19,9 km al 6%). Successivamente ci sarà un’altra discesa e un falsopiano favorevole verso Bellentre e si arriverà nella parte finale della tappa.

Si affronterà il terzo GPM di prima categoria di giornata, quello della Côte de Longefoy (6,6 km al 7,5%). Poco spazio per rifiatare scendendo a Moutiers e si giungerà al piatto forte della sedicesima tappa, l’interminabile Col de la Loze: 28,1 chilometri al 6% di pendenza media per arrivare a oltre 2300 metri sul livello del mare. I primi 14/15 chilometri di salita si aggirano sempre tra il 6 e l’8% di pendenza, ma nella seconda parte, dopo un piccolo tratto di discesa a Méribel, non ci saranno più tratti per respirare, con pendenze che arriveranno fino al 24% e resteranno sempre sopra il 9%. Poi la discesa finale verso Courchevel, con un ultimo chilometro che risalirà al 18%. Una frazione che deciderà definitivamente questa Grande Boucle con ogni probabilità.

Foto: Lapresse